Штаб «Металлурга» пополнил тренер по общей физической подготовке Денис Коротышев, сообщается в официальном «твиттере» магнитогорского клуба.

37-летний специалист с красным дипломом окончил Военный институт физической культуры (Санкт-Петербург), затем получил второе высшее образование в Академии государственной службы (Екатеринбург). Мастер спорта по спортивному многоборью. Тренерскую карьеру в спорте начал в 2004 году.



С 2016 по 2020 год работал тренером по индивидуальной физической подготовке в СКА. Преподаватель школы Павла Дацюка. В сборной России работал на Кубке Мира 2016, чемпионатах мира 2018 и 2019 годов, а также на Олимпийских играх 2018 года. Обладатель Кубка Гагарина и чемпион России 2017.

