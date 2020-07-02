Штаб «Металлурга» пополнил тренер по общей физической подготовке Денис Коротышев
Штаб «Металлурга» пополнил тренер по общей физической подготовке Денис Коротышев, сообщается в официальном «твиттере» магнитогорского клуба.
37-летний специалист с красным дипломом окончил Военный институт физической культуры (Санкт-Петербург), затем получил второе высшее образование в Академии государственной службы (Екатеринбург). Мастер спорта по спортивному многоборью. Тренерскую карьеру в спорте начал в 2004 году.
С 2016 по 2020 год работал тренером по индивидуальной физической подготовке в СКА. Преподаватель школы Павла Дацюка. В сборной России работал на Кубке Мира 2016, чемпионатах мира 2018 и 2019 годов, а также на Олимпийских играх 2018 года. Обладатель Кубка Гагарина и чемпион России 2017.
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