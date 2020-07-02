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Болельщики включили Гретцки, Ягра и четырёх латышей в символическую сборную всех времён

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Болельщики включили Гретцки, Ягра и четырёх латышей в символическую сборную всех времён
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

На официальном сайте Международной федерации хоккея опубликована символическая сборная всех времён по версии болельщиков.

Ранее IIHF опубликовала символические сборные 16 национальных команд за всю историю хоккея. После болельщикам предложили выбрать из них одного вратаря, двух защитников и трёх нападающих и составить международную символическую сборную.

Победителем голосования стал канадский форвард Уэйн Гретцки. Компанию ему в атаке составил чех Яромир Ягр. Замкнул тройку нападения латыш Сергей Жолток. Пару защитников составили представители Латвии Сандис Озолиньш и Карлис Скрастиньш. На ворота болельщики отрядили латыша Артура Ирбе, оставившего позади таких голкиперов, как Доминик Гашек, Владислав Третьяк и Хенрик Лундквист.

Знарок и Балдерис вошли в символическую сборную Латвии всех времён
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