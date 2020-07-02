В Казахстане введён карантин. «Барыс» объявил о переносе предсезонного сбора

«Барыс» перенёс старт предсезонного сбора из-за введения в Казахстане карантина, сообщается на официальном сайте клуба.
«Решением государственной комиссии под председательством премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина в Казахстане с 5 июля вводится карантин на 14 дней. Таким образом, хоккейный клуб «Барыс» сообщает о переносе старта предсезонных сборов всех команд клуба.
Запланированные на 3 июля сборы молодёжного состава клуба также перенесены. Основной состав команды «Барыс» начнёт предсезонный сбор по окончании двухнедельного карантина», — сказано в официальном заявлении.
Ранее стало известно, что команды системы „Барыса“ — «Номад» и «Снежные Барсы» — продолжат выступать в ВХЛ и МХЛ соответственно. Клуб из Нур-Султана уже подал необходимые документы в лигу.
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