Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

В Казахстане введён карантин. «Барыс» объявил о переносе предсезонного сбора

В Казахстане введён карантин. «Барыс» объявил о переносе предсезонного сбора
Хоккей / КХЛ 0

«Барыс» перенёс старт предсезонного сбора из-за введения в Казахстане карантина, сообщается на официальном сайте клуба.

«Решением государственной комиссии под председательством премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина в Казахстане с 5 июля вводится карантин на 14 дней. Таким образом, хоккейный клуб «Барыс» сообщает о переносе старта предсезонных сборов всех команд клуба.

Запланированные на 3 июля сборы молодёжного состава клуба также перенесены. Основной состав команды «Барыс» начнёт предсезонный сбор по окончании двухнедельного карантина», — сказано в официальном заявлении.

Ранее стало известно, что команды системы „Барыса“ — «Номад» и «Снежные Барсы» — продолжат выступать в ВХЛ и МХЛ соответственно. Клуб из Нур-Султана уже подал необходимые документы в лигу.

«Барыс» не сможет провести сборы в Казахстане из-за коронавируса
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020