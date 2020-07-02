Генменеджер «Ак Барса»: ведём переговоры с Ховановым и Свечниковым

Генеральный менеджер «Ак Барс» Рафик Якубов сообщил, что ведёт переговоры с российскими нападающими Александром Ховановым и Евгением Свечниковым.
«Ак Барс» ведёт переговоры с двумя воспитанниками, которые выступали за океаном — Александром Ховановым и Евгением Свечниковым. Мы поговорили со Свечниковым и «Детройтом». В клубе видят, что парню нужна перезагрузка, и лучше не держать его в АХЛ, а дать поиграть в родной команде», — цитирует Якубова РИА «Новости».
Свечников и Хованов в последние годы выступали в Северной Америке. Оба являются воспитанниками казанской команды. Свечников задрафтован «Детройт Ред Уингз». В этом сезоне он несколько раз вызывался в главную команду, но так и не сыграл ни одного матча. Права на Хованова в НХЛ принадлежат «Миннесоте Уайлд».
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