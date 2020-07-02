Ласьков: для легионеров «Металлурга» подготовлена база, где иностранцы пройдут карантин

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил, что легионеры команды вернутся в Магнитогорск 8 июля.
«Мы организовали чартер для возвращения иностранцев, ведем переговоры с «Автомобилистом» и «Трактором», чтобы доставить и их игроков. 8 июля игроки прилетают в Магнитогорск, и мы закроем их на две недели. В Магнитогорске у нас подготовлена комфортабельная база, где иностранцы будут проходить карантин. Это отдельная база для молодых хоккеистов, которая сейчас пустует, где есть тренажерный зал, с ребятами отдельно будет заниматься тренер по физподготовке.
У Ламмикко и Олкинуоры нет виз для въезда в Россию? Надеюсь, они успеют сделать визу у себя, так как в Финляндии такой волокиты нет. Мы надеемся, что они прибудут с остальными нашими иностранцами», – цитирует Ласькова ТАСС.
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