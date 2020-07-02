Рубинчик: «Трактор» из поколения в поколение воспитывает прекрасных хоккеистов
Новобранец «Челмета» защитник Марк Рубинчик поделился впечатлениями от перехода систему челябинского «Трактора» и начала тренировочного процесса.
«Переезд в Челябинск воспринял отлично. Для меня это большая возможность, потому что «Трактор» из поколения в поколение воспитывает прекрасных хоккеистов, даёт им шанс закрепиться в лучшей лиге нашей страны. Я рад здесь оказаться. На медицинском осмотре уже успел познакомиться с парой ребят.
Сейчас тяжело строить планы на новый сезон из-за ситуации в стране и во всём мире. Непонятно, что будет. Но мы готовимся, ждём, когда нам дадут отмашку. К сезону будем готовы, наберём отличную форму. Думаю, всё будет хорошо», — цитирует Рубинчика пресс-служба клуба ВХЛ.
Марк Рубинчик и Ярослав Алексеев перешли в «Трактор»
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