Анисин — об аварии: я был совершенно трезвым и никуда не сбегал

Известный российский нападающий Михаил Анисин опроверг информацию о том, что он скрылся с места аварии.
«Да, я попал в аварию, не скрываю это. Но был совершенно трезвым и никуда не сбегал с места происшествия. Пошёл дождь, я чуть разогнался, и меня вынесло с дороги. Помял столб, машина не могла ехать, вызвал друзей, и её отбуксировали в сервис. Никакого криминала не было. А в новостях сразу: пил, закупался алкоголем. Я, соблюдая режим, ежедневно тренируюсь, готовлюсь к сезону. Очень неприятно, что все сразу начинают писать откровенную чушь. Хотел бы поговорить с «соседями», которые меня якобы видели. Спросить у них, почему они врут», — приводит слова Анисина «Спорт-экспресс».
В минувшем регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги Анисин сыграл за «Хумо» в 34 матчах, забросил 6 шайб, отдал 14 результативных передач и получил 37 минут штрафа. В плей-офф он выходил на лёд в 11 встречах. Заброшенными шайбами форвард не отметился, однако записал на свой счёт шесть голевых передач.
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