Шиянов — о сборах с «Амуром»: это большая ответственность и великолепный шанс для меня
Голкипер системы хабаровского «Амура» Тимур Шиянов поделился ожиданиями от предсезонных сборов.
«Предсезонный сбор с «Амуром»? Это большая ответственность и великолепный шанс для меня, отдельная благодарность руководству клуба за такую возможность. Всё в моих руках и надеюсь будет видно мои старания и подготовительную работу. Надеюсь всё будет хорошо.
Конкуренция очень сильная, не стоит забывать и Евгения Киселёва, одного из лучших голкиперов прошлого сезона в ВХЛ. Евгений Аликин очень хорошо читает игру, на домашних матчах следил за ним. Марек Лангхамер – очень техничный вратарь. Мне есть чему поучиться у старших ребят. Надеюсь, что шанс показать себя у меня будет», — приводит слова Шиянова пресс-служба «Амура».
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