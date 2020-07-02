Куинн Хьюз — о «Колдер Трофи»: я ставил такую задачу, но сейчас мне всё равно

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз поделился мнением о своих шансах на выигрыш приза лучшему новичку сезона НХЛ – «Колдер Трофи».

«Знаете, что удивительно? Я бы солгал вам, сказав во время сезона, что не думаю на эту тему. А сейчас сезон на паузе, но я даже не задумывался об этом. Мне всё равно. Конечно, я хотел этого, ставил такую задачу. В этом году в лиге много замечательных ребят. Если я получу эту награду, буду её ценить. Если нет, порадуюсь за другого парня», – приводит слова Хьюза пресс-служба НХЛ.

20-летний американец набрал 53 (8+45) очка в 68 матчах – лучший текущий показатель среди новичков этого сезона. Куинн приходится старшим братом первому номеру драфта Национальной хоккейной лиги 2019 года форварду «Нью-Джерси Дэвилз» Джеку Хьюзу.