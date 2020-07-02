Видео: Кузнецов сыграл в воротах на тренировке «Вашингтона»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» показал, как российский нападающий Евгений Кузнецов на тренировке попробовал силы на вратарской позиции. Напомним, хоккеистам разрешено тренироваться только малыми группами, перед началом занятий каждого игрока проверяют врачи.

Посмотреть видео можно на странице «Вашингтон Кэпиталз» в «Твиттере».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата НХЛ наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».