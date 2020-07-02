Нападающий «Филадельфии» Оскар Линдблом победил рак
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» Оскар Линдблом выписан из больницы, информируют «лётчики» в «Твиттере». В декабре 2019 года у форварда была диагностирована саркома Юинга — разновидность рака, поражающая костные ткани.
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Оскар Линдблом — о борьбе с раком: осталось совсем чуть-чуть. Свет в конце тоннеля виден
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