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Малкин, Кросби и Летанг поддержали форварда «Филадельфии» Линдблома, победившего рак

Малкин, Кросби и Летанг поддержали форварда «Филадельфии» Линдблома, победившего рак
Хоккей / НХЛ 0

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, Сидни Кросби и Крис Летанг поддержали нападающего «Филадельфии Флайерз» Оскара Линдблома, которого сегодня, 2 июля, выписали из больницы. В декабре 2019 года у форварда была диагностирована саркома Юинга — разновидность рака, поражающая костные ткани.

Посмотреть фото можно на странице «Питтсбурга» в «Твиттере».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Нападающий «Филадельфии» Оскар Линдблом победил рак
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