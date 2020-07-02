Жюльен: безусловно, я хотел бы видеть Романова в составе «Монреаля»

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен поделился мнением о ситуации с защитником Александром Романовым, чей отъезд в НХЛ может быть отложен из-за неопределённости со следующим сезоном.

«Хороший, молодой талант, будущий игрок «Канадиенс». Если бы была возможность, безусловно, хотел бы иметь такого игрока в своём составе», — приводит слова Жюльена пресс-служба клуба в «Твиттере».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».