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Источник: финал Кубка Стэнли пройдёт в Эдмонтоне

Источник: финал Кубка Стэнли пройдёт в Эдмонтоне
Хоккей / НХЛ 0

Финалы конференций и финал Кубка Стэнли пройдут в Эдмонтоне, сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи. Ранее журналист сообщал, что помимо Эдмонтона оставшиеся матчи сезона-2019/2020 примет Торонто.

Решение должно быть утверждено на встрече представителей НХЛ и профоюза игроков. Если не будет каких-то неожиданных изменений, место проведения матчей утвердят к 3-4 июля.

Помимо канадских городов на проведение матчей претендовали Лас-Вегас, Ванкувер, Чикаго и Лос-Анджелес.

Сезон НХЛ был прерван в середине марта из-за пандемии коронавируса. Регулярный чемпионат доигран не будет. Сезон возобновится с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли. В нём примут участие 24 команды, а не 16, как обычно. Тренировочные лагеря будут открыты с 10 июля.

Источник: НХЛ проведёт конец сезона в Эдмонтоне и Торонто
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