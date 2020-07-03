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TSN представил обновлённый план по срокам возобновления сезона НХЛ

TSN представил обновлённый план по срокам возобновления сезона НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Телеканал TSN представил обновлённый план по срокам возобновления сезона НХЛ. По информация журналистов телеканала, дата открытия тренировочных лагерей команд сдвинулась с 10 на 13 июля.

26 июля команды отправятся в города, которые примут матчи плей-офф. В продолжении сезона участие примут 24 команды, которые будет распределены по двум городам. Фаворитами на данный момент являются Эдмонтон и Торонто.

Официальные матчи стартуют 1 августа. Спустя 10 дней пройдёт вторая часть лотереи драфта, на которой определится команда, которая будет выбирать под первым номером на драфте НХЛ в этом году. Завершится нынешний сезон в начале октября. Сама процедура драфта пройдёт в середине октября, а 1 ноября откроется рынок свободных агентов.

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