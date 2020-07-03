Петтерссон рассказал, какие компоненты игры смог улучшить во время второго сезона в НХЛ

Форвард «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон поделился мнением о прогрессе во втором сезоне в НХЛ. По итогам первого швед получил «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку.



«Я очень доволен тем, как провёл второй сезон в НХЛ, но думаю, даже скорее знаю, что могу играть лучше. Мой первый сезон был очень удачным. Возможно, я не самым лучшим образом провёл последние 20 или 30 матчей, но многому научился. Я стал взрослее, научился побеждать в единоборствах, не терять шайбу, обыгрывая соперника. Но есть ещё некоторые моменты и детали, над которыми мне надо поработать, чтобы стать лучше.



С Тайлером Тоффоли мы стали понимать друг друга с первой игры. Он очень хороший хоккеист, умеет забивать, играть в пас. Так что было не очень сложно понять его систему игры. Всё было замечательно. Для нас всё складывается хорошо», – цитирует Петтерссона пресс-служба НХЛ.

Петтерссон выиграл приз лучшему новичку сезона НХЛ