«Трактор» согласовал новый контракт с Седлаком. Соглашение рассчитано на три сезона
«Трактор» и чешский нападающий Лукаш Седлак согласовали новые условия контракта, который будет подписан после его возвращения в Челябинск, сообщается в официальном «твиттере» челябинского клуба. Контракт рассчитан на три года, до конца сезона-2022/2023.
В минувшем сезоне 27-летний форвард дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. Чешский нападающий принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив 23 шайбы и сделав 17 результативных передач при показателе полезности "+13" и 80 минутах штрафного времени. В среднем за матч Седлак проводил на льду чуть меньше 19 минут.
«Трактор» не сумел попасть в плей-офф, заработав 56 очков в 62 матчах и заняв предпоследнее место в Восточной конференции.
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