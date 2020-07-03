Канадец Кэксор стал тренером «Торпедо» по физической подготовке. Он работал с Макдэвидом

В тренерский штаб хоккейного клуба «Торпедо» вошёл тренер по физической подготовке Эндрю Кэксор, сообщается на официальном сайте нижегородского клуба.



Отмечается, что канадский специалист ранее работал со спортсменами сильнейших североамериканских лиг. Его воспитанники защищают цвета команд НХЛ, НФЛ и НБА. Среди них известные игроки и обладатели Кубка Стэнли Коннор Макдэвид, Тайлер Сегин, Джордан Биннингтон и Том Уилсон.



В минувшем сезоне Эндрю отвечал за функциональное состояние игроков в системе китайского клуба «Куньлунь Ред Стар».

Нижегородский клуб в минувшем сезоне вышел в плей-офф, где в первом раунде проиграл ЦСКА (0-4). Китайский «Куньлунь» не смог пробиться в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.