Минское «Динамо» рассчиталось с долгами перед хоккеистами

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков сообщил, что белорусский клуб рассчитался с долгами перед хоккеистами.
«Динамо» полностью рассчиталось с задолженностями перед хоккеистами – наконец-то я могу об этом объявить официально. Для нас очень важно было войти в новый сезон без долгов – и теперь у меня есть уверенность, что так и будет. Клуб подтвердил свой статус надёжного партнёра, который держит слово и неукоснительно выполняет все обещания. У нас ещё остались незначительные задолженности перед подрядчиками и поставщиками, которые мы постепенно закрываем и в ближайшее время выплатим всё до копейки.
Отмечу, что помимо нашего традиционного генерального спонсора ОАО «Беларуськалий», поддержка со стороны которого ежегодно снижается и сейчас достигла своего исторического минимума, в новом сезоне значительную долю бюджета мы сформируем за счёт коммерческих партнёров – и это также случится впервые в истории «Динамо». Клуб поступательно снижает значение господдержки, при этом продолжая выполнять задачи, поставленные перед нами государством. О подписании соглашения с наиболее значительным коммерческим партнёром на будущий сезон мы скоро объявим», – цитирует Баскова пресс-служба минского «Динамо».
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