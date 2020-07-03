36 хоккеистов начнут подготовку к сезону в составе фарм-клуба московского «Динамо»

36 хоккеистов начнут подготовку к новому сезону в составе фарм-клуба московского «Динамо», сообщается в официальной группе клуба ВХЛ «Динамо» (Московская область) в «ВКонтакте».



Вратари: Вадим Жеренко, Иван Куликов, Дмитрий Меньшатов.



Защитники: Сергей Алексеев, Дмитрий Возовик, Илья Волков, Олег Гофман, Артемий Грязев, Арман Ирицян, Владислав Казаманов, Глеб Кожемякин, Алхас Кочкарёв, Егор Орлов, Денис Толпегин, Вячеслав Шмаков.



Нападающие: Даниил Авдюхин, Хассан Аль-Джилауи, Семён Баринов, Тимур Бешаров, Михаил Бицадзе, Иван Бунов, Антон Васильев, Леон Денисов, Егор Звонов, Иван Иванов, Марк Кацевич, Даниил Кузьмин, Никита Куракин, Максим Махрин, Антон Минаев, Федор Мошкин, Валентин Никоноров, Аслан Раисов, Павел Ткаченко, Илья Шипов, Иван Муранов.