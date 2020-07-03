Басков: в минском «Динамо» нет золотых гор, но минимальные требования КХЛ готовы выполнить

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков высказался о текущем положении дел в белорусском клубе.
«Этой весной нам было очень непросто в экономическом плане. Не скрою, что и сейчас в «Динамо» нет золотых гор, но минимальные требования КХЛ мы будем готовы выполнить. Беларусь сохранила своего представителя в сильнейшей лиге Европы, значит, отечественный хоккей продолжит поступательно развиваться, что особенно важно в преддверии домашнего чемпионата мира.
В селекционном процессе мы также перешли от переговорной стадии к конкретике – к подписанию контрактов. Скоро состав будет окончательно сформирован, команда приступит к подготовке, план которой совместно с тренерским штабом разработан и утвержден. Уверен, что у нас получится создать конкурентоспособный коллектив и при этом не отступить от избранной ранее стратегии развития клуба, которая предполагает ставку на молодых, талантливых белорусских игроков. Мы видим заложенный в них потенциал и готовы его раскрыть», — цитирует Баскова пресс-служба клуба.
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