Экс-голкипер «Авангарда» Доминик Фурх подписал контракт с минским «Динамо»

Чешский голкипер Доминик Фурх подписал однолетний контракт с минским «Динамо», сообщается на официальном сайте белорусского клуба.
30-летний чех провёл минувший сезон в «Эребро». Шведский клуб не стал продолжать с ним сотрудничество, пригласив Йонаса Энрота.
Последним клубом Фурха в КХЛ была череповецкая «Северсталь». В минувшем регулярном сезоне КХЛ Доминик одержал 18 побед в 55 матчах, отражая за матч 91,3% бросков и пропуская 2,66 шайбы. Это был дебютный сезон для Доминика в Череповце после перехода из «Авангарда».
В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/2018 Фурх принял участие в 47 встречах, одержав 20 побед при коэффициенте надёжности 1,99 и 92,6% отражённых бросков. В плей-офф Кубка Гагарина голкипер отыграл семь матчей, отразив 90,3% бросков при коэффициенте надёжности 3,00.
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