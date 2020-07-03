Магнитогорский «Металлург» заключил контракт с защитником Сёминым, выменянным из СКА

Магнитогорский «Металлург» заключил контракт с защитником Владиславом Сёминым, сообщается на официальном сайте уральского клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.
Воспитанник нижнетагильского и тюменского хоккея. В МХЛ дебютировал за «Тюменский Легион» в сезоне-2014/2015, но уже в следующем году перешёл в систему СКА, играя за команды «СКА-1946», «СКА-Карелия» и «СКА-Нева».
За СКА Владислав сыграл 37 матчей. Прошлый сезон защитник провёл в «СКА-Неве» – 25 матчей, 1 гол + 4 передачи при показателе полезности «+6». В регулярном чемпионате проводил на площадке в среднем 15 минут 32 секунды. «Магнитка» получила права на Сёмина в результате обмена со СКА.
Участник Кубка Вызова МХЛ 2017 года, молодёжного чемпионата мира 2018 года и товарищеских матчей в составе олимпийской сборной России в феврале 2019 года.
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