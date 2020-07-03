Волков: Хартли просил не упустить Буше. Вопрос с Андригетто пока не решён
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал заключение контракта с канадским форвардом Ридом Буше и ситуацию со швейцарским нападающим Свеном Андригетто, который должен покинуть омский клуб.
«Пока не решён вопрос с Андригетто, как только мы это решим, то мы начнём поиск легионера, соответствующего по уровню к «Авангарду».
С Хартли мы проговариваем всех новичков, это относится и к Буше. По нему была проведена большая скаутская работа, не только по хоккейным аспектам, но и человеческим. Мы пришли к выводу, что Буше – это тот хоккеист, который поможет нам выигрывать. Хартли просил не упустить Буше, он ему очень нужен», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Агент Андригетто: нет варианта, при котором Свен останется в «Авангарде»
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