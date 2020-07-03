Генменеджер «Авангарда»: потолок зарплат учитывается только при регистрации контракта
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал ситуацию с потолком зарплат в омском клубе и инициативу Министерства спорта России о введении компенсации школе за отъезд российского игрока в Северную Америку.
«Потолок зарплат будет учитываться только при регистрации контракта. Некоторые СМИ неправильно интерпретируют этот момент. «Авангард» вписывается в потолок, а та информация, которая появляется в интернете, не совсем соответствует действительности.
Инициатива Минспорта? Мы пока не понимаем, как будут подсчитываться компенсации за отъезд игроков. Отмечу, что очень важно сохранить сильных ребят, но нельзя ограничивать их свободу», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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