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Крылов: подготовка «Авангарда» начнётся вовремя, даже если Хартли не успеет вернуться

Крылов: подготовка «Авангарда» начнётся вовремя, даже если Хартли не успеет вернуться
Хоккей / КХЛ 0

Директор по региональным продажам компании «Газпром нефть», председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов прокомментировал появившуюся информацию, что главный тренер омской команды Боб Хартли может пропустить первый сбор «ястребов» из-за закрытия международных границ на фоне пандемии коронавируса.

«На данный момент план такой – все иностранцы возвращаются в клуб с 8 по 15 июля. У нас есть пути возврата хоккеистов и тренеров из-за рубежа, но ситуация меняется каждый день. Мы оказываем всяческую поддержку нашим игрокам и тренерскому штабу. Подготовка команды начнётся в любом случае вовремя, даже если Хартли не успеет вернуться», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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