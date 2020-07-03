Крылов: подготовка «Авангарда» начнётся вовремя, даже если Хартли не успеет вернуться

Директор по региональным продажам компании «Газпром нефть», председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов прокомментировал появившуюся информацию, что главный тренер омской команды Боб Хартли может пропустить первый сбор «ястребов» из-за закрытия международных границ на фоне пандемии коронавируса.

«На данный момент план такой – все иностранцы возвращаются в клуб с 8 по 15 июля. У нас есть пути возврата хоккеистов и тренеров из-за рубежа, но ситуация меняется каждый день. Мы оказываем всяческую поддержку нашим игрокам и тренерскому штабу. Подготовка команды начнётся в любом случае вовремя, даже если Хартли не успеет вернуться», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.