Еронко: «Авангард» предлагал Прокопенко очень многое, но он и слушать ничего не хотел

Ассистент генерального менеджера «Авангарда» Игорь Еронко прокомментировал отъезд выбранного на импорт-драфте Алексея Прокопенко в Канадскую хоккейную лигу.

«У Прокопенко была мечта уехать в Канаду. Мы предлагали ему очень многое, в том числе индивидуальный план развития. Но он и слушать ничего не хотел, хотя мы объясняли, что непонятно, когда начнётся сезон в Америке. Даже этот аргумент не сработал, подписал контракт и уехал. Жаль, но мы желаем ему удачи.

Нам не нужно зацикливаться на одном игроке, у нас есть серьёзная, фундаментальная программа, и чем быстрее она заработает, тем меньше мы будем обращать внимание на отъезд отдельных хоккеистов», — передаёт слова Еронко корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.