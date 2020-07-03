Волков: результат «Авангарда» признан неудовлетворительным, провели большой анализ состава

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал график предсезонной подготовки омского клуба.

«У нас не планировался сбор за границей. Сбор «Авангарда» в Сочи отменён, это время команда будет тренироваться в Балашихе.

Мы с Хартли, и с Крыловым провели большой анализ состава, обсудили селекцию. Результат в прошлом сезоне был признан неудовлетворительным, у некоторых ребят кончились контракты, и мы решили не продлевать с ними сотрудничество. Было принято решение усилиться точечно», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Ранее директор по региональным продажам компании «Газпром нефть», председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов прокомментировал появившуюся информацию, что главный тренер омской команды Боб Хартли может пропустить первый сбор «ястребов» из-за закрытия международных границ на фоне пандемии коронавируса.