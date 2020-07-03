Волков: Каблуков – мастер черновой работы, мы не обращали внимание на его результативность

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал переход в команду нападающего Ильи Каблукова и уход защитника Семёна Ручкина.
«Семён Ручкин неплохо влился в коллектив команды в прошлом сезоне, но он заслуживает больше игрового времени. На данном этапе дали шанс ему проявить себя в другом клубе.
Илья Каблуков – мастер черновой работы, поэтому мы не обращали внимание на его результативность. Это лидер в раздевалке, и он полностью соответствует нашим критериям. Баланс в коллективе – очень важен, и он подбирается с такого ракурса, чтобы все на площадке выполняли свои функции.
Перебор оборонительных центрфорвардов? Игроков такого амплуа много не бывает. Любой сезон сопровождается большой травматичностью, так что нам важна взаимозаменяемость на этой и других позициях. К тому же, у нас есть ещё Максим Мизюрин, наш воспитанник, который получит шанс на равных условиях со всеми», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин
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