Есмантович: ЦСКА заслужил чемпионство. Пандемия остановила поход за вторым Кубком Гагарина

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поздравил болельщиков команды с присуждением ей звания чемпиона России.



«ЦСКА готовился к полноценному сезону, но, к сожалению, пандемия приостановила поход за вторым Кубком Гагарина. С пониманием относимся к этому чемпионству и очень довольны и рады, потому что клуб это заслужил.



Хотя многие скептики говорят, что чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина должна быть одна команда, ЦСКА всегда был категорически против этой версии. Мы прекрасно понимаем, что регулярка и Кубок Гагарина отличаются спортивной составляющей, и, по сути, это два самостоятельных турнира.



Мы выиграли регулярку, прошли первый круг плей-офф, стремились играть в каждом матче на победу. И этого достаточно, мне кажется, для того, чтобы федерация приняла разумное решение. Поздравляем всех болельщиков с нашей заслуженной победой в чемпионате России», – цитирует Есмантовича РИА «Новости»

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