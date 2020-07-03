Экс-форвард системы московского «Динамо» Бусаров пройдёт просмотр в «Торпедо»

Нападающий Георгий Бусаров подписал пробный контракт с хоккейным клубом «Торпедо», сообщается в официальном «твиттере» нижегородского клуба.

Перед началом минувшего сезона Бусаров заключил контракт с московским «Динамо», но так и не смог дебютировать за главную команду бело-голубых. За тверское «Динамо» Георгий провёл 49 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ, набрав 22 (11+11) очка при показателе полезности "+11".

В позапрошлом сезоне 26-летний нападающий выступал за «Салават Юлаев», в составе которого забросил одну шайбу в 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф Бусаров сыграл два матча и не набрал очков. В общей сложности за два сезона в лиге в активе Георгия 2 (2+0) очка в 44 матчах при показателе полезности «-8».