Экс-форвард системы московского «Динамо» Бусаров пройдёт просмотр в «Торпедо»
Нападающий Георгий Бусаров подписал пробный контракт с хоккейным клубом «Торпедо», сообщается в официальном «твиттере» нижегородского клуба.
Перед началом минувшего сезона Бусаров заключил контракт с московским «Динамо», но так и не смог дебютировать за главную команду бело-голубых. За тверское «Динамо» Георгий провёл 49 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ, набрав 22 (11+11) очка при показателе полезности "+11".
В позапрошлом сезоне 26-летний нападающий выступал за «Салават Юлаев», в составе которого забросил одну шайбу в 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф Бусаров сыграл два матча и не набрал очков. В общей сложности за два сезона в лиге в активе Георгия 2 (2+0) очка в 44 матчах при показателе полезности «-8».
Бусаров: верю, что «Динамо» сделает большой шаг по возвращению на былые позиции
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