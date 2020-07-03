Крылов: время покажет, ошибается Прокопенко или нет. Мы строим фундаментальную программу

Директор по региональным продажам компании «Газпром нефть», председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов прокомментировал отъезд выбранного на импорт-драфте Алексея Прокопенко в Канадскую хоккейную лигу.

«Иногда нужно ошибиться, чтобы правильно выбрать свой путь. Время покажет, ошибается Прокопенко или нет, но в том, что ребята сделали всё возможное, сомнений нет. Во-вторых, я думаю, нам не стоит зацикливаться на конкретном случае.

Мы строим фундаментальную программу, и чем быстрее она заработает, тем меньше таких ребят захочет уезжать. Пока что это только на бумаге и воспринимается как разговор. Наша задача – с помощью Шона Финна и Игоря Еронко как можно скорее её запустить», — цитирует Крылова пресс-служба омского клуба.