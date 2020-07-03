Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Крылов: время покажет, ошибается Прокопенко или нет. Мы строим фундаментальную программу

Крылов: время покажет, ошибается Прокопенко или нет. Мы строим фундаментальную программу
Хоккей / КХЛ 0

Директор по региональным продажам компании «Газпром нефть», председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов прокомментировал отъезд выбранного на импорт-драфте Алексея Прокопенко в Канадскую хоккейную лигу.

«Иногда нужно ошибиться, чтобы правильно выбрать свой путь. Время покажет, ошибается Прокопенко или нет, но в том, что ребята сделали всё возможное, сомнений нет. Во-вторых, я думаю, нам не стоит зацикливаться на конкретном случае.

Мы строим фундаментальную программу, и чем быстрее она заработает, тем меньше таких ребят захочет уезжать. Пока что это только на бумаге и воспринимается как разговор. Наша задача – с помощью Шона Финна и Игоря Еронко как можно скорее её запустить», — цитирует Крылова пресс-служба омского клуба.

Еронко: «Авангард» предлагал Прокопенко очень многое, но он и слушать ничего не хотел
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020