Крылов: время покажет, ошибается Прокопенко или нет. Мы строим фундаментальную программу
Директор по региональным продажам компании «Газпром нефть», председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов прокомментировал отъезд выбранного на импорт-драфте Алексея Прокопенко в Канадскую хоккейную лигу.
«Иногда нужно ошибиться, чтобы правильно выбрать свой путь. Время покажет, ошибается Прокопенко или нет, но в том, что ребята сделали всё возможное, сомнений нет. Во-вторых, я думаю, нам не стоит зацикливаться на конкретном случае.
Мы строим фундаментальную программу, и чем быстрее она заработает, тем меньше таких ребят захочет уезжать. Пока что это только на бумаге и воспринимается как разговор. Наша задача – с помощью Шона Финна и Игоря Еронко как можно скорее её запустить», — цитирует Крылова пресс-служба омского клуба.
Еронко: «Авангард» предлагал Прокопенко очень многое, но он и слушать ничего не хотел
- 3 июля 2020
-
16:20
-
16:09
-
16:00
-
15:35
-
15:19
-
15:11
-
15:00
-
14:35
-
14:23
-
14:18
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:53
-
13:49
-
13:45
-
13:41
-
13:36
-
13:29
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:48
-
12:22
-
12:01
-
11:46
-
11:44
-
11:21
-
11:02
-
10:40
-
10:06
-
09:45
-
09:16
-
09:00
Партнерский контент