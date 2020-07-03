Новиков: серебро логично разделить между СКА и «Ак Барсом». Количество очков одинаковое
Заслуженный тренер России Юрий Новиков считает, что у любого турнира должны быть подведены итоги. Специалист уверен в правильности решения ФХР определить призёров чемпионата России
«Гладкий чемпионат завершили, а потому никаких сомнений быть не может в правильности решения. Вот, если бы этого не удалось сделать, или, команды сыграли бы разное количество матчей – было бы намного сложнее. А так всё предельно ясно и понятно – сыгран как регулярный чемпионат, так и один раунд плей-офф.
ЦСКА набрал больше всего очков, «армейцы» – чемпионы. Серебро логично разделить между СКА и «Ак Барсом». Питерцы и казанцы как в регулярном чемпионате, так и по итогам первого раунда плей-офф набрали одинаковое количество очков», — сказал Новиков «Чемпионату».
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