Новиков: серебро логично разделить между СКА и «Ак Барсом». Количество очков одинаковое

Заслуженный тренер России Юрий Новиков считает, что у любого турнира должны быть подведены итоги. Специалист уверен в правильности решения ФХР определить призёров чемпионата России

«Гладкий чемпионат завершили, а потому никаких сомнений быть не может в правильности решения. Вот, если бы этого не удалось сделать, или, команды сыграли бы разное количество матчей – было бы намного сложнее. А так всё предельно ясно и понятно – сыгран как регулярный чемпионат, так и один раунд плей-офф.

ЦСКА набрал больше всего очков, «армейцы» – чемпионы. Серебро логично разделить между СКА и «Ак Барсом». Питерцы и казанцы как в регулярном чемпионате, так и по итогам первого раунда плей-офф набрали одинаковое количество очков», — сказал Новиков «Чемпионату».