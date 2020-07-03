Экс-форвард «Авангарда» Чад Коларик завершил карьеру в 34 года после сезона в Австрии
Американский нападающий Чад Коларик, выступавший в минувшем сезоне за «Зальцбург» принял решение о завершении карьеры, сообщается на официальном сайте австрийского клуба.
В минувшем сезоне 34-летний форвард принял участие в 48 матчах регулярного чемпионат Австрии, забросив 20 шайб и сделав 23 результативные передачи. В трёх матчах плей-офф Коларик набрал 4 (1+3) очка. Коларик перешёл в «Зальцбург» перед прошлым сезоном после трёх лет, проведённых в немецком «Маннгейме».
Чад известен своей игрой и в КХЛ. В сезоне-2014/2015 американец выступал за омский «Авангард». За «ястребов» американец провёл 41 матч, набрав в них 24 (11+13) очков. В 2018 году Коларик принял участие в Олимпийских играх в Южной Корее.
Экс-форвард «Авангарда» Коларик оформил хет-трик за 5 минут в игре за «Клотен»
- 3 июля 2020
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