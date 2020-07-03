Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Третьяк: ЦСКА был сильнее остальных клубов как по очкам, так и в плей-офф

Третьяк: ЦСКА был сильнее остальных клубов как по очкам, так и в плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк объяснил решение организации присвоить ЦСКА звание чемпиона России по итогам минувшего сезона.

«Я бы не стал отделять друг от друга регулярный сезон и плей-офф. Мы посмотрели по спортивному принципу, как команды играли в обоих стадиях чемпионата. ЦСКА был сильнее остальных клубов как по очкам, так и в плей-офф. До последнего момента команда выглядела предпочтительней других соперников, у нее был стабильный состав», — цитирует Третьяка ТАСС.

Сегодня, 3 июля, федерация хоккея России на официальном сайте объявила ЦСКА чемпионом России по итогам минувшего сезона, который был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Ак Барс» и СКА делят второе место, так как обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам. Бронзовые медали — у московского «Динамо»

Есмантович: ЦСКА заслужил чемпионство. Пандемия остановила поход за вторым Кубком Гагарина
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020