Третьяк: ЦСКА был сильнее остальных клубов как по очкам, так и в плей-офф

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк объяснил решение организации присвоить ЦСКА звание чемпиона России по итогам минувшего сезона.
«Я бы не стал отделять друг от друга регулярный сезон и плей-офф. Мы посмотрели по спортивному принципу, как команды играли в обоих стадиях чемпионата. ЦСКА был сильнее остальных клубов как по очкам, так и в плей-офф. До последнего момента команда выглядела предпочтительней других соперников, у нее был стабильный состав», — цитирует Третьяка ТАСС.
Сегодня, 3 июля, федерация хоккея России на официальном сайте объявила ЦСКА чемпионом России по итогам минувшего сезона, который был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Ак Барс» и СКА делят второе место, так как обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам. Бронзовые медали — у московского «Динамо»
- 3 июля 2020
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