ИИХФ дисквалифицировала 7 игроков «Динамо-Молодечно» за договорные матчи

Международная федерация хоккея дисквалифицировала семерых хоккеистов белорусского клуба «Динамо-Молодечно» по делу о договорных матчах, сообщает официальный сайт федерации.
Временную дисквалификацию получили: Павел Боярчук, Станислав Кучкин, Вячеслав Лисичкин, Алексей Иванов, Сергей Шелег, Никита Устиненко и Александр Сырей, которые за незаконное вознаграждение повлияли на результат домашнего матча с «Могилёвом» (5:6) 22 ноября 2019 года. Дело хоккеистов передано в Дисциплинарный совет ИИХФ для дальнейшего рассмотрения и применения санкций.
Ранее Федерация хоккея Беларуси дисквалифицировала Иванова, Шелега, Устиненко и Сырея до 31 мая 2020 года и подвергла денежным штрафам. На «Динамо-Молодечно» также был наложен штраф. Результат договорного матча был аннулирован, как и статистика хоккеистов в данной встрече.
- 3 июля 2020
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