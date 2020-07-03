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ИИХФ дисквалифицировала 7 игроков «Динамо-Молодечно» за договорные матчи

ИИХФ дисквалифицировала 7 игроков «Динамо-Молодечно» за договорные матчи
Хоккей / Прочие 0

Международная федерация хоккея дисквалифицировала семерых хоккеистов белорусского клуба «Динамо-Молодечно» по делу о договорных матчах, сообщает официальный сайт федерации.

Временную дисквалификацию получили: Павел Боярчук, Станислав Кучкин, Вячеслав Лисичкин, Алексей Иванов, Сергей Шелег, Никита Устиненко и Александр Сырей, которые за незаконное вознаграждение повлияли на результат домашнего матча с «Могилёвом» (5:6) 22 ноября 2019 года. Дело хоккеистов передано в Дисциплинарный совет ИИХФ для дальнейшего рассмотрения и применения санкций.

Ранее Федерация хоккея Беларуси дисквалифицировала Иванова, Шелега, Устиненко и Сырея до 31 мая 2020 года и подвергла денежным штрафам. На «Динамо-Молодечно» также был наложен штраф. Результат договорного матча был аннулирован, как и статистика хоккеистов в данной встрече.

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