ХК «Сочи» расторг контракты с Артёмом Томилиным и Владиславом Калетником
ХК «Сочи» расторг контракты с нападающими Артёмом Томилиным и Владиславом Калетником по соглашению сторон, информирует официальный сайт клуба.
28-летний Томилин провёл в составе «леопардов» четыре сезона. За это время он сыграл 128 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ и набрал 20 (10+10) очков при показателе полезности «-12». На его счету 3 матча в плей-офф и одна результативная передача.
25-летний Калетник пополнил состав «Сочи» по ходу сезона 2018/19. Всего на его счету 64 матча за «леопардов» в регулярных чемпионатах, в которых он набрал 13 (6+7) очков при показателе полезности «-11». Также Калетник сыграл 6 матчей плей-офф и набрал 1 (0+1) очко.
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