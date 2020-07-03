Билялетдинов — о чемпионстве ЦСКА: такое решение давно напрашивалось

Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России Зинэтула Билялетдинов прокомментировал решение ФХР присвоить ЦСКА звание чемпиона России по итогам минувшего сезона.

«Справедливое, логичное решение. Регулярный чемпионат завершили, провели первый раунд плей-офф КХЛ. Ничего не нужно выдумывать, всё как говорится, на поверхности. Такое решение давно напрашивалось. ЦСКА выиграл регулярный чемпионат, а потому «армейцы» по праву чемпионы страны.

СКА и казанский «Ак Барс» имеют практически одинаковые показатели, равенство у них и в личных встречах. Поэтому вполне естественно, что серебро отдано этим командам, а ещё одним призером является «Динамо». Такой выбор отвечает всем критериям, и думаю, что ни у кого никаких споров и разногласий не может быть», — приводит слова Билялетдинова ТАСС.