Генменеджер «Виннипега»: серия с «Калгари» будет очень сложной, нас ждут неожиданности

Генеральный менеджер «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдэйофф поделился ожиданиями от возобновления сезона. В квалификационном раунде «Виннипег» сыграет с «Калгари Флэймз».
«Это будет очень сложная серия. У «Калгари» очень глубокий состав во многих линиях. Эта команда представляет опасность по многим направлениям, и поэтому я считаю, что перед нами стоит очень серьёзная задача. Нас ждут замечательные поединки двух канадских команд.
Я как-то сказал, что это будет прелестная серия. Я не отказываюсь от этих слов. Стоит ли думать, что эти поединки будут идеальными? Нет, я так не думаю. Считаю, что нас ждут неожиданности, инициатива может переходить из рук в руки. Поэтому эта серия будет очень интересна для зрителей.
Думаю, что все соскучились по самой игре, её красоте и в первую очередь обратят внимание на это. Теперь что касается содержания матчей, работы тренеров и менеджеров … Хоккей возвращается. У нас был шанс сделать паузу, чем мы воспользовались. В результате мы стали ещё больше уважать игру, лучше поняли, что она значит для нас», — приводит слова Чевелдэйоффа пресс-служба НХЛ.
- 3 июля 2020
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