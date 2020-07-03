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Слепышев: приятно, что я два года в ЦСКА и уже дважды чемпион России

Слепышев: приятно, что я два года в ЦСКА и уже дважды чемпион России
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев прокомментировал решение ФХР присвоить столичному клубу звание чемпиона России по итогам минувшего сезона.

«Приятно, что я два года в ЦСКА и уже дважды чемпион России. Это плоды нашей работы. Это заслуга и тренерского штаба, и спортивного штаба, и игроков, и болельщиков, и всей «армейской» семьи. Я очень рад за болельщиков. Они остались без хоккея в самое интересное время сезона, но сейчас они могут порадоваться и с гордостью сказать: ЦСКА чемпион!

Хочу продлить победную серию нашей команды. Самое главное, что впереди нас ждёт новый сезон. Цели и задачи прежние, состав немного изменён, это будет новый вызов. У нас есть шанс доказать, чего мы стоим. И мы им воспользуемся», — приводит слова Слепышева пресс-служба ЦСКА.

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