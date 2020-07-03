Киселевич: приятно, что до конца незавершённый сезон принёс ЦСКА золотые медали

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич прокомментировал решение ФХР присвоить столичному клубу звание чемпиона России по итогам минувшего сезона.

«Конечно, нам с ребятами очень приятно, что до конца незавершённый сезон принёс ЦСКА золотые медали. Это скрашивает окончание чемпионата, хотя очень хотелось повторить с ребятами их прошлогодний успех. Надеюсь, что события, которые привели к этому больше не повторятся. И медали и кубки мы будем выигрывать на льду с поддержкой наших «армейских» болельщиков», — приводит слова Киселевича пресс-служба клуба.

Сегодня, 3 июля, федерация хоккея России на официальном сайте объявила ЦСКА чемпионом России по итогам минувшего сезона, который из-за пандемии коронавируса был завершён досрочно. «Ак Барс» и СКА делят второе место, так как обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам. Бронзовые медали — у московского «Динамо».