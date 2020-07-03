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«Звезда» признана чемпионом ВХЛ в сезоне-2019/20

«Звезда» признана чемпионом ВХЛ в сезоне-2019/20
Хоккей / ВХЛ 0

Высшая хоккейная лига на официальном сайте объявила «Звезду» победителем Всероссийского соревнования по хоккею в минувшем сезоне, который был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Серебряный призёр — «Динамо» (Санкт-Петербург), бронзовые медали — у «СКА-Невы».

В сезоне-2019/20 по решению ФХР и ВХЛ установлен особый порядок определения призёров турнира, согласно которому:
— основополагающим является принцип спортивной справедливости,
— учитываются результаты регулярного чемпионата и матчей плей-офф,
— принимаются в расчёт все доступные статистические данные,
— положения регламентов лиг в сезоне не имеют превалирующего значения при определении победителей и призеров.

1. Места в итоговой таблице распределяются с учётом результатов регулярного чемпионата и первого раунда плей-офф.
2. Российские команды, победившие в первом раунде плей-офф, получают места с учётом количества очков, набранных в регулярном чемпионате.
3. Российские команды, не прошедшие во второй раунд плей-офф, получают места в итоговой таблице согласно количеству очков, набранных в регулярном чемпионате.

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