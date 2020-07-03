Макдэвид и Драйзайтль приступили к тренировкам на льду в составе «Эдмонтона»
Нападающие Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль провели первую тренировку в составе «Эдмонтон Ойлерз» после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Напомним, хоккеистам разрешено тренироваться только малыми группами, перед началом занятий каждого игрока проверяют врачи.
Посмотреть видео можно на странице «Ойлерз» в «Твиттере».
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
Генменеджер «Эдмонтона» — о драфте: никто из нас сейчас не думает о праве первого выбора
- 3 июля 2020
-
23:58
-
23:39
-
22:53
-
22:34
-
22:27
-
21:51
-
21:29
-
20:57
-
20:35
-
20:05
-
19:34
-
19:00
-
18:50
-
18:34
-
18:00
-
17:42
-
17:22
-
16:45
-
16:20
-
16:09
-
16:00
-
15:35
-
15:19
-
15:11
-
15:00
-
14:35
-
14:23
-
14:18
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:53
-
13:49
-
13:45
Партнерский контент