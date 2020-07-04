Якубов — о Рейдеборне: идти в сезон с двумя молодыми вратарями — это слишком смело

Генеральный менеджер «Ак Барс» Рафик Якубов прокомментировал решение казанского клуба продлить контракт с голкипером Адамом Рейдеборном.

«Адам себя показал с очень хорошей стороны, он перспективный вратарь и не просто так вошел в топ-10 КХЛ по статистике. У «Ак Барса» высокие задачи, и идти в сезон с двумя молодыми вратарями слишком смело. Адам – хороший парень, пошёл на снижение контракта, что говорит о его желании остаться в команде и помочь ей выиграть Кубок Гагарина», — цитирует Якубова РИА «Новости».

В сезоне-2019/2020 28-летний Рейдеборн в составе «Ак Барса» одержал 21 победу в 36 матчах регулярного чемпионата, пропуская в среднем за игру 2,11 шайбы и отражая 91,3% бросков. В плей-офф вратарь участия не принимал.