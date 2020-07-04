М. Воробьёв: считаю, что честно отработал свой трёхлетний контракт с «Филадельфией»

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Михаил Воробьёв рассказал, как относится к критике в свой адрес.
«Спокойно воспринимаю критику, нахожу в ней только дополнительную мотивацию. Мне кажется, сам хоккеист лучше, чем эксперты, знает, что ему удалось и в чём, наоборот, его резервы. Считаю, что честно отработал свой трёхлетний контракт с «Филадельфией», многое получилось, что-то, наоборот, не сложилось. Делаю новый шаг.
Не кажется ли, что в КХЛ, легче пробиться из Северной Америки, чем из молодёжной сборной или из МХЛ? Слышал такую точку зрения, но, на мой взгляд, главным является твоя работа, желание показать себя, выиграть конкуренцию и завоевать место в основном составе клуба КХЛ. Три года назад мне это удалось — как и многим другим ребятам из молодёжной сборной и из МХЛ. Всё нужно доказывать через труд», — приводит слова Воробьёва Russia-Hockey.ru.
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