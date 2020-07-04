«Сент-Луис» приостановил тренировки из-за коронавируса

«Сент-Луис Блюз» отменил тренировки из-за многочисленных случаев заражения коронавирусом в клубе, сообщает The Athletic.
Сообщается, что клуб отменил тренировку в пятницу. При этом лёд будет недоступен и для игроков, которые хотели индивидуально потренироваться в выходные.
26 июля команды отправятся в города, которые примут матчи плей-офф. В продолжении сезона участие примут 24 команды, которые будет распределены по двум городам. Фаворитами на данный момент являются Эдмонтон и Торонто.
Официальные матчи стартуют 1 августа. Спустя 10 дней пройдёт вторая часть лотереи драфта, на которой определится команда, которая будет выбирать под первым номером на драфте НХЛ в этом году. Завершится нынешний сезон в начале октября. Сама процедура драфта пройдёт в середине октября, а 1 ноября откроется рынок свободных агентов.
- 4 июля 2020
-
08:47
-
01:00
-
00:55
-
00:33
- 3 июля 2020
-
23:58
-
23:39
-
22:53
-
22:34
-
22:27
-
21:51
-
21:29
-
20:57
-
20:35
-
20:05
-
19:34
-
19:00
-
18:50
-
18:34
-
18:00
-
17:42
-
17:22
-
16:45
-
16:20
-
16:09
-
16:00
-
15:35
-
15:19
-
15:11
-
15:00
-
14:35
-
14:23
-
14:18
-
14:15
-
14:10
-
14:05