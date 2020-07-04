Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сент-Луис» приостановил тренировки из-за коронавируса

«Сент-Луис» приостановил тренировки из-за коронавируса
Хоккей / НХЛ 0

«Сент-Луис Блюз» отменил тренировки из-за многочисленных случаев заражения коронавирусом в клубе, сообщает The Athletic.

Сообщается, что клуб отменил тренировку в пятницу. При этом лёд будет недоступен и для игроков, которые хотели индивидуально потренироваться в выходные.

26 июля команды отправятся в города, которые примут матчи плей-офф. В продолжении сезона участие примут 24 команды, которые будет распределены по двум городам. Фаворитами на данный момент являются Эдмонтон и Торонто.

Официальные матчи стартуют 1 августа. Спустя 10 дней пройдёт вторая часть лотереи драфта, на которой определится команда, которая будет выбирать под первым номером на драфте НХЛ в этом году. Завершится нынешний сезон в начале октября. Сама процедура драфта пройдёт в середине октября, а 1 ноября откроется рынок свободных агентов.

Владимир Тарасенко приступил к тренировкам на льду в составе «Сент-Луис Блюз»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020