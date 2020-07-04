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Герин: «Миннесота» будет бороться за победу, а не за выбор на драфте

Герин: «Миннесота» будет бороться за победу, а не за выбор на драфте
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин заявил, что клубу важнее успешно выступить в Кубке Стэнли, чем получить право первого выбора на драфте НХЛ-2020.

«Все задумывались на эту тему, но наша работа заключается в том, чтобы выигрывать матчи, а не выходить на площадку ради шанса получить первый выбор на драфте. Будем играть на победу. Иначе нельзя. Просто нельзя. Эти матчи будут сумасшедшими. Надо готовиться. Будем бороться за победу, а не за выбор на драфте. Так нельзя. Так никто не делает.

Если уж играть в квалификации, то играть на победу. Да, придётся бороться, будет нелегко, но у нас есть шанс вступить в борьбу за Кубок Стэнли. Какой бы ни была ситуация, мы всегда будем стремиться к этому. Мы играем ради Кубка, и хотим этого. Хотим вернуть его в Миннесоту. Если обстоятельства сложились таким образом, надо их просто принять и двигаться дальше», — приводит слова Герина The Athletic.

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