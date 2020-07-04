Р. Ротенберг поздравил СКА с серебряными медалями чемпионата России

Вице-президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал решение о распределении медалей чемпионата России сезона-2019/2020, не доигранного из-за пандемии.
«СКА стал серебряным медалистом чемпионата России. Это всего второе серебро за 74-летнюю историю клуба. Хочу поблагодарить всех игроков, тренеров, персонал и сотрудников за упорный труд, а партнёров СКА — за поддержку.
Особые слова благодарности — ПАО «Газпром» за многолетний вклад в развитие СКА и всего отечественного хоккея. Конечно же огромное спасибо нашим болельщикам — ради вас мы выходим на лёд и сражаемся за победу в каждом матче. Поздравляю с заслуженными наградами медалистов чемпионата — хоккейные клубы ЦСКА, «Ак Барс» и «Динамо».
Серебряный сезон официально завершён. Впереди — новый чемпионат, много работы и новые вызовы. Продолжаем подготовку и к чемпионату мира 2021 года, и к главному старту четырёхлетнего цикла — Олимпиаде 2022 года», — написал Ротенберг в «Инстаграме».
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