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«Авангард» показал видео с открытия строительства новой «Арены-Омск»

«Авангард» показал видео с открытия строительства новой «Арены-Омск»
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба «Авангарда» в «Твиттере» опубликовала видео об открытии строительства новой арены в Омске, которое состоялось в пятницу, 3 июля. С рабочим визитом на строительной площадке будущей арены побывали председатель совета директоров клуба Александр Крылов и губернатор Омской области Александр Бурков.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Как сообщает пресс-служба клуба, в настоящее время завершается разработка котлована для последующего устройства фундамента здания, проводятся испытания грунтов натурной сваей, производится поэтапное устройство свайного поля, завозятся строительные материалы. При выполнении работ строго соблюдается требуемая последовательность работ.

В строительных работах, организованных с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, сейчас задействовано более 150 специалистов.

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