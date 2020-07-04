Россияне не попали в список 16 лучших защитников НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал топ-16 лучших защитников лиги, которые примут участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

Возглавил рейтинг защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман. Второе место занял Роман Йози из «Нэшвилл Предаторз». В тройку лучших попал игрок обороны «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон. На четвёртом месте — Алекс Пьетранджело («Сент-Луис Блюз»). Замкнул топ-5 Крис Летанг из «Питтсбург Пингвинз».

Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы.

В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».